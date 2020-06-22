Военные устроили персональный мини-концерт испытателю легендарного «Ту-95» в Самаре

Военный ансамбль песни и танца 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа «Волжские казаки» устроил персональный мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Дмитрия Толстова, который воевал бортстрелком на скоростном бомбардировщике СБ.

Солисты ансамбля спели знакомые фронтовые песни: «Баллада о солдате», «Последний бой», «Казаки в Берлине» и «День Победы». Но особую радость вызвала песня «Потому что мы пилоты», под которую Дмитрий Михайлович пританцовывал и подпевал солистам ансамбля.

«Именно под эту песню прошла моя боевая молодость», - рассказал ветеран.

Праздник был организован с соблюдением требований эпидемиологической обстановки, ветеран наблюдал за персональным концертом из окна своей квартиры.

Дмитрий Толстов родился в 1926 году в Оренбургской области. Воевал с японцами на Дальнем Востоке, а также участвовал в отражении налетов вражеской авиации на важные военные объекты. Демобилизовавшись из армии в 1951 году, устроился на Куйбышевский авиационный завод в качестве испытателя-радиста. В составе экипажа испытывал такие боевые самолеты, как Ту-4, Ил-28, а также знаменитый Ту-95, который до сих пор используется в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Толстов летал вместе с Дмитрием Мартьяновым, который учил летному мастерству Юрия Гагарина. Награжден медалями «За победу над Японией», «За доблестные труд», а также званием «Почетный радист», которое получил одним из первых в Советском Союзе.