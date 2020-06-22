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В Нижнем Новгороде состоялась генеральная репетиция торжественного шествия «Марш Победы»

Лина Давыдова
05:00 22.06.2020
В репетиции приняли участие более 70 единиц бронетехники и порядка 1 тыс. военнослужащих Западного военного округа и силовых ведомств региона.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Нижнем Новгороде состоялась генеральная репетиция торжественного шествия «Марш Победы» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Шествие впервые пройдет на Нижневолжской набережной.

В репетиции приняли участие более 70 единиц бронетехники и порядка 1 тыс. военнослужащих Западного военного округа и силовых ведомств региона.

В ходе тренировки военнослужащие в составе расчетов отработали выполнение строевых приемов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения, выполнение элементов торжественного марша.

В механизированной колонне были представлены свыше 70 единиц исторической, новейшей военной и специальной техники.

В ходе тренировки соблюдался комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты танковой армии ЗВО дезинфицировали предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства, помещения для проживания. Все участники тренировки находились под пристальным наблюдением военных медиков и прошли многоразовую термометрию.

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