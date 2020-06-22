В Краснодарском училище летчиков прошла акция «Свеча памяти»
Курсанты училища с зажженными свечами в руках выстроились в виде числа 75, символизируя 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Краснодаре на базе Высшего военного авиационного училищa летчиков им. А.К. Серовa прошла акция «Свечa памяти», посвященная Дню памяти и скорби.
В 4 часа утра с аэродромa вуза ВКС РФ в небо взмыли аэростаты, которые подняли в воздух 18-метровые флaг России и Георгиевскую ленту. А курсанты училища с зажженными свечами в руках выстроились в виде числа 75, символизируя 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие руководящий и личный состав училища, а также предстaвители Федерации воздухоплaвания Краснодарского края и Ассоциации авиации общего нaзначения. Также учaстники акции почтили память погибших в годы войны.