В Петербурге прошли траурные церемонии в честь Дня памяти и скорби

Впервые за долгие годы на Пискаревском мемориальном кладбище, где под вечной охраной гранита покоится около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, в День памяти и скорби из-за ограничений, связанных с пандемией, не стали проводить массовую торжественно-траурную церемонию.

От имени жителей города цветы и венки к подножию монумента «Мать-Родина» возложили члены городского правительства во главе с губернатором Александром Бегловым.

В таком же усеченном формате почтили память павших офицеры штаба Западного военного округа и командование Военно-морского флота России. Ровно в 4 часа утра ‪корабельная сирена базового тральщика «Павел Хенов» прервала рассветную тишину в акватории Финского залива.

Воздушная тревога и залпы морской артиллерии прозвучали как символ начала ‪Великой Отечественной войны. Экипажи кораблей ленинградской военно-морской базы почтили память моряков-балтийцев, стоявших на защите города-героя. Траурная церемония проходила на траверзе маяка «Толбухин». Она завершилась минутой молчания.