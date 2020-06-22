Моряки Черноморского флота почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне
В ходе траурной церемонии военнослужащие поучаствовали в минуте молчания.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Моряки Черноморского флота почтили память в годы Великой Отечественной войны. Траурное мероприятие прошло 22 июня, в День памяти и скорби.
Сегодня в России - День памяти и скорби. 22 июня 1941 года, ровно 79 лет войска Гитлеровской Германии без предупреждения напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война.
В день вероломного нападения фашистских войск по всей стране традиционно проходит множество траурных мероприятий.