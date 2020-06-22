Участвующие в Параде Победы курсанты Костромской области сдали тест на COVID-19

В Костромской области курсанты, участвующие в параде Победы на Красной площади, прошли медосмотр и тестирование на наличие коронавирусной инфекции в полевом лабораторном комплексе.

Во время барьерного осмотра курсантов опрашивают на наличие жалоб, контактов с больными коронавирусной инфекцией и измеряют температуру тела.

«Весь комплекс мероприятий, начиная от барьерного осмотра, санитарной обработки курсантов, анализа каждого военнослужащего на наличие коронавируса, позволит обеспечить полную защиту офицеров и курсантов, убывающих на парадную подготовку», - рассказал «Звезде» начальник кафедры биологической защиты военной академии РХБ защиты, полковник Александр Богатырев.

Все лабораторные исследования будут проведены в специальном биологическом модуле лабораторного полевого комплекса, который позволяет проводить работы со всеми видами микроорганизмов, различными группами патогенности, анализировать их на наличие бактерий и вирусов.