«Генерал Штурм»: пять фактов о маршале Чуйкове
Василий Иванович Чуйков - выдающийся военачальник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1944 и 1945 годы). В 1955 году стал Маршалом Советского Союза.
Он родился в простой крестьянской семье, где было восемь сыновей и четыре дочери. С детства помогал родителям по хозяйству. В 12 лет отправился на заработки в Петроград, стал учеником в шпорной мастерской. В 1917 году служил юнгой отряда минеров в Кронштадте.
Четыре ранения и два ордена
В 1918 году курсант Первых московских военно-инструкторских курсов Чуйков уже подавлял контрреволюционный мятеж левых эсеров в Москве. Затем его отправили на поля сражений. В 19 лет заменил раненного в бою командира полка и воевал в этой должности до 1921 года.
Всего во время Гражданской войны был ранен четыре раза: на Восточном фронте под Елабугой его ранили в руку; в июле 1919 года на Восточном фронте у села Муслюмово ранен в ногу; в мае 1920 года на Западном фронте под Лепелем получил ранение в ногу; в сентябре 1920 года на Западном фронте под городом Остров - ранение разрывной пулей в плечо. Был награжден двумя орденами Красного Знамени, именными золотыми часами и золотым оружием.
«Генерал Штурм»
Чуйков с сентября 1942 года командовал 62-й армией, ставшей впоследствии 8-й гвардейской. Она принимала участие в Сталинградской битве, в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Донбасса, Запорожья, Одессы, форсировании Вислы, Одера и наступлении на Берлин.
Чуйков никогда не отступал и никому не сдавался, всегда находился на переднем рубеже, за что его уважали простые солдаты. Под бомбежками и обстрелами находился вместе со своей армией. Слава к Чуйкову пришла именно в Сталинграде. Ему принадлежат ставшие легендарными слова «За Волгой для нас земли нет!».
Солдаты называли Чуйкова «генерал Штурм», поскольку он довел до совершенства тактику штурмовых групп и уличного боя. Красноармейцы по развалинам и подземным туннелям проникали в тыл к фашистам и наносили неожиданные удары. Этот опыт позднее использовался при штурме других городов, включая Берлин.
Крестился кулаком
Мать Василия была верующей женщиной. Ее религиозность передалась и будущему военачальнику. В партийном билете Василий Иванович носил написанную от руки молитву и нательный крестик, который передала ему мать перед тем, как он отправился в Сталинград.
В 1943 году на Украине он вместе с солдатами попал под бомбежку. Сразу несколько немецких самолетов наносили удары по укрытию, где находился Чуйков. Военачальник прижался к стене и простоял так, пока бомбежки не прекратились. Отойдя от стены, он заметил, что она вся в осколках, кроме места, где он находился.
«Напряжение страшное, рук не могу разомкнуть и тут-то чувствую, что меня Бог спас. Хочу перекреститься, а кулак не разжимается: руки от напряжения сведены судорогой. А может, от волнения. И тогда я кулаком перекрестился. Потом это вошло в привычку - на Днепре, Висле, в Берлине», - вспоминал он впоследствии.
Болезнь военачальника породила миф о том, что он воевал в белых перчатках
Про генерала Чуйкова говорили, что он воюет в белых перчатках. На самом деле в дни обороны Сталинграда Василий Иванович страдал от страшной экземы, болезнь обострялась на нервной почве. Руки генерала трескались и кровоточили, медики в перерывах между боями перевязывали их бинтами.
После Сталинградской битвы болезнь отступила, но миф о белых перчатках просуществовал еще очень долго.
Единственный маршал, похороненный вместе со своими бойцами
Василий Чуйков принимал участие в первом Параде Победы 24 июня 1945 года. Для этого ему специально сшили парадную форму, которая на нем сидела очень хорошо, поскольку он был крепким физически, рассказал Николай, внук Чуйкова.
«Как вспоминал Всеволод Вишневский, при подписании капитуляции Германии на подиуме Чуйков на радостях сделал переднее сальто в свои 45 лет. У него была блестящая подготовка, координация движений», - сказал Николай.
Он добавил, что в Великой Отечественной войне принимали участие все семь братьев Чуйкова. Все они выжили, несмотря на то что находились на передовой.
В последние годы жизни маршал плохо себя чувствовал и постоянно вспоминал погибших солдат. Перед смертью он написал письмо Леониду Брежневу с просьбой похоронить его в братской могиле на Мамаевом кургане, а не у Кремлевской стены. Его просьбу выполнили. Так Чуйков стал единственным маршалом, похороненным вместе со своими бойцами.