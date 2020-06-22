«Генерал Штурм»: пять фактов о маршале Чуйкове

Василий Иванович Чуйков - выдающийся военачальник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1944 и 1945 годы). В 1955 году стал Маршалом Советского Союза.

Он родился в простой крестьянской семье, где было восемь сыновей и четыре дочери. С детства помогал родителям по хозяйству. В 12 лет отправился на заработки в Петроград, стал учеником в шпорной мастерской. В 1917 году служил юнгой отряда минеров в Кронштадте.

Четыре ранения и два ордена

В 1918 году курсант Первых московских военно-инструкторских курсов Чуйков уже подавлял контрреволюционный мятеж левых эсеров в Москве. Затем его отправили на поля сражений. В 19 лет заменил раненного в бою командира полка и воевал в этой должности до 1921 года.

Всего во время Гражданской войны был ранен четыре раза: на Восточном фронте под Елабугой его ранили в руку; в июле 1919 года на Восточном фронте у села Муслюмово ранен в ногу; в мае 1920 года на Западном фронте под Лепелем получил ранение в ногу; в сентябре 1920 года на Западном фронте под городом Остров - ранение разрывной пулей в плечо. Был награжден двумя орденами Красного Знамени, именными золотыми часами и золотым оружием.

«Генерал Штурм»

Чуйков с сентября 1942 года командовал 62-й армией, ставшей впоследствии 8-й гвардейской. Она принимала участие в Сталинградской битве, в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Донбасса, Запорожья, Одессы, форсировании Вислы, Одера и наступлении на Берлин.

© commons.wikimedia.org Вручение гвардейского знаменитого 39-й Гвардейской стрелковой дивизии. Сталинград. Январь 1943 г

Чуйков никогда не отступал и никому не сдавался, всегда находился на переднем рубеже, за что его уважали простые солдаты. Под бомбежками и обстрелами находился вместе со своей армией. Слава к Чуйкову пришла именно в Сталинграде. Ему принадлежат ставшие легендарными слова «За Волгой для нас земли нет!».

Солдаты называли Чуйкова «генерал Штурм», поскольку он довел до совершенства тактику штурмовых групп и уличного боя. Красноармейцы по развалинам и подземным туннелям проникали в тыл к фашистам и наносили неожиданные удары. Этот опыт позднее использовался при штурме других городов, включая Берлин.

© Минобороны России Командующий 8-й гвардейской армией Герой Советского Союза генерал-полковник В.И. Чуйков

Крестился кулаком

Мать Василия была верующей женщиной. Ее религиозность передалась и будущему военачальнику. В партийном билете Василий Иванович носил написанную от руки молитву и нательный крестик, который передала ему мать перед тем, как он отправился в Сталинград.

В 1943 году на Украине он вместе с солдатами попал под бомбежку. Сразу несколько немецких самолетов наносили удары по укрытию, где находился Чуйков. Военачальник прижался к стене и простоял так, пока бомбежки не прекратились. Отойдя от стены, он заметил, что она вся в осколках, кроме места, где он находился.

«Напряжение страшное, рук не могу разомкнуть и тут-то чувствую, что меня Бог спас. Хочу перекреститься, а кулак не разжимается: руки от напряжения сведены судорогой. А может, от волнения. И тогда я кулаком перекрестился. Потом это вошло в привычку - на Днепре, Висле, в Берлине», - вспоминал он впоследствии.

Болезнь военачальника породила миф о том, что он воевал в белых перчатках

Про генерала Чуйкова говорили, что он воюет в белых перчатках. На самом деле в дни обороны Сталинграда Василий Иванович страдал от страшной экземы, болезнь обострялась на нервной почве. Руки генерала трескались и кровоточили, медики в перерывах между боями перевязывали их бинтами.

© Георгий Зельма, РИА Новости На подступах к Одессе. Командующий 8-й гвардейской армией генерал-полковник Василий Иванович Чуйков обсуждает с офицерами план предстоящей боевой операции.

После Сталинградской битвы болезнь отступила, но миф о белых перчатках просуществовал еще очень долго.

Единственный маршал, похороненный вместе со своими бойцами

Василий Чуйков принимал участие в первом Параде Победы 24 июня 1945 года. Для этого ему специально сшили парадную форму, которая на нем сидела очень хорошо, поскольку он был крепким физически, рассказал Николай, внук Чуйкова.

© Минобороны России Маршал Чуйков на охоте в Германии в 1950-е годы.

«Как вспоминал Всеволод Вишневский, при подписании капитуляции Германии на подиуме Чуйков на радостях сделал переднее сальто в свои 45 лет. У него была блестящая подготовка, координация движений», - сказал Николай.

Он добавил, что в Великой Отечественной войне принимали участие все семь братьев Чуйкова. Все они выжили, несмотря на то что находились на передовой.

© Минобороны России 1960 год.

В последние годы жизни маршал плохо себя чувствовал и постоянно вспоминал погибших солдат. Перед смертью он написал письмо Леониду Брежневу с просьбой похоронить его в братской могиле на Мамаевом кургане, а не у Кремлевской стены. Его просьбу выполнили. Так Чуйков стал единственным маршалом, похороненным вместе со своими бойцами.