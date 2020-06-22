Военнослужащие ВС РФ почтили минутой молчания память Героев Великой Отечественной войны
Общероссийская акция «Минута молчания» состоялась сегодня во всех регионах страны в 12.15 по московскому времени.
© Фото: Минобороны России
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации почтили минутой молчания память павших Героев Великой Отечественной войны, сообщает Министерство обороны РФ.
«В знак памяти и скорби военнослужащие, находящиеся на учебных полигонах, в военных городках в местах дислокации войск, на российских военных базах за рубежом, в том числе на авиабазе Хмеймим в Сирии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания», - говорится в сообщении.
Кроме того, в День памяти и скорби в военных гарнизонах состоялись торжественные траурные мероприятия, в ходе которых военнослужащие возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.