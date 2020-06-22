Путин заявил, что память о Великой Отечественной войне абсолютно священна

Память о защитниках страны в годы Великой Отечественной войны священна для россиян, уверен президент РФ Владимир Путин.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами», - подчеркнул российский лидер во время посещения Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

Глава государства добавил, что память о событиях войны дает силу служить стране и нравственным заветам, от которых россияне никогда не отступят.

Сегодня Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где осмотрел Главный собор Вооруженных сил РФ. Также туда прибыли министр обороны России Сергей Шойгу. Президент принял участие в молебне, который отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Строительство Главного храма Вооруженных сил России и прихрамового комплекса завершилось 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Он стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев. Длина галереи «Дорога памяти» 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.