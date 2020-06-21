Террористы обстреляли два населенных пункта в провинции Идлиб

В Сирии продолжается работа, которая направлена на невоенное разрешение конфликта в республике и оказание ее гражданам всесторонней помощи в восстановлении мирной жизни. Такое заявление сделал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, с начала процесса урегулирования российским ЦПВС было проведено 2420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4 тысяч тонн.

Медицинскими специалистами Минобороны РФ была оказана помощь 132 874 жителям Сирии.

Щербицкий также рассказал, что продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22октября 2019 года.

Российская военная полиция производит патрулирование по маршрутам: Аджами – Маисра – Халед-эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Швайхет-Хазнави – южная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-эль-Гара – Окюзкую – Тук-эль-Халиль – Макта-эль-Хаджар-эс-Сегира – Абу-Мендиль – Абу-эль-Кахф – Тлейла – Мешерфа – Эль-Хутта – Аджами; Аджами – Джами – Маисра – Халед-эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Бозгекли – Курд-Тахтани – Кубаб-Бейния – Хирбет эль-Хисан – Авшария – Хирбет эль-Хисан – Телль-Ясти – северо-восточная окраина Мембидж – восточная окраина Мембидж – Неведжи-Кебира – Кабер-Кебир – Хамир-Лабда – Харуфия-Кебир – Элб-Бира – Абу-эль-Кахф – Тлейла – Мешерфа – Эль-Хутта – Аджами в провинции Алеппо; Камишлия – Телль-Тамр – Айн-Иса – Телль-Тамр – Камишлия; Камишлия – Химо – Телль-Фарес – Мавла-Сибита – Накара – Амбара – Ренго – Амуда – Джавхария – Дукри – Араб-Кинг – Амуда – Химо – Камишлия в провинции Хасеке.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Телль-Тамр – Мамбрука – Бтейман – Алия – Телль-Тамр – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.

Кроме того, за минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Однако, был отмечен один обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Джубас в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Дажбхат ан-Нусра»*.

Российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации на подконтрольных им территориях.

*«Дажбхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ