Второй самолет с военнослужащими прибыл в Россию из Италии

Второй самолет Воздушно-космических сил РФ с военнослужащими на борту прибыл в Россию из Италии. Специалисты Минобороны оказывали итальянцам помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России», - сообщили в оборонном ведомстве.

В честь прибытия на аэродроме прошел торжественный митинг, за заслуги военнослужащим вручили знаки отличия. Всего 8 мая из Италии вернулись 20 человек и четыре единицы техники.