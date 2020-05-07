Россия и Турция провели девятый совместный патруль в Идлибе
Российские военнослужащие совместно с турецкими коллегами провели очередное, девятое патрулирование вдоль участка трассы М-4, связывающей Алеппо и Латакию.
Российско-турецкой колонне впервые удалось дойти до города Эриха в провинции Идлиб, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Общая протяженность маршрута составила 15 километров.
«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр"», - говорится в сообщении.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года, четвертое – 15 апреля 2020 года, пятое – 21 апреля 2020 года, шестое – 28 апреля 2020 года, седьмое – 30 апреля 2020 года, восьмое – 5 мая 2020 года.