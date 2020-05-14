Все призывники в Москве и Подмосковье сдадут экспресс-тест на COVID-19
Только после того, как у призывника подтвердится отрицательный результат, он сможет приступить к прохождению медкомиссии.
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Все призывники, прибывшие на сборные пункты Москвы и Подмосковья, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Тестирование будет проходить в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура займет 15 минут, - говорится в сообщении ЗВО.
В нем также отмечено, что отправка призывников со сборных пунктов будет осуществляться специально подготовленным транспортом.