Военные строители приступили к возведению стен медцентра в Воронеже

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к возведению стен нового многопрофильного медицинского центра в Воронеже.

К настоящему времени смонтировано уже более 300 тонн металлоконструкций и более 3 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей, выполняется кирпичная кладка цоколя и перегородок.

Ранее военные строители завершили заливку фундаментной плиты, для устройства которой было использовано свыше 2,5 тысяч кубометров бетонной смеси.

На строительной площадке работы ведутся в круглосуточном режиме. Задействовано более 500 рабочих и 80 единиц специальной техники.

По завершении строительства в Воронеже появится медицинский центр на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

Медцентр в Воронеже будет построен по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован и сдан в подмосковном Подольске. Такой же проект реализовывается в Хабаровске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

В апреле военные строители уже завершили строительство и сдали в эксплуатацию восемь многофункциональных медицинских центров из первой очереди проекта. Новые корпуса сданы в Нижнем Новгороде, Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 сотрудников из числа среднего и 800 – из числа младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.