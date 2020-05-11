Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета

Самолеты Ил-76 ВКС России продолжают переброску военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Италии.

В период с 8 мая шестью рейсами с аэродрома Виллафранка в Вероне в Россию были доставлены свыше 40 военнослужащих и 12 единиц специальной военной техники.

Отмечается, что все проходит в плановом порядке.

Специалисты РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными с 22 марта по 7 мая провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.