Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета

Светлана Головина
05:01 11.05.2020
Шестью рейсами в Россию уже были возвращены более 40 военнослужащих и 12 единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ

Самолеты Ил-76 ВКС России продолжают переброску военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Италии.

В период с 8 мая шестью рейсами с аэродрома Виллафранка в Вероне в Россию были доставлены свыше 40 военнослужащих и 12 единиц специальной военной техники.

Отмечается, что все проходит в плановом порядке.

Специалисты РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными с 22 марта по 7 мая провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата11.05.2020, 05:01
Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета
Дата11.05.2020, 04:25
РФС подготовил протокол для возобновления футбольного сезона
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата09.05.2020, 14:32
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:08 В стране и мире
В РВИО назвали предварительную дату открытия Ржевского мемориала советскому солдату
05:02 Армия
Видео
Военные строители приступили к возведению стен медцентра в Воронеже
05:01 Армия
Видео
Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета
04:50 В стране и мире
Проведение Каннского фестиваля отменили из-за коронавируса
04:25 Спорт
РФС подготовил протокол для возобновления футбольного сезона
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Видео
Уникальное авиашоу в Кубинке в честь Дня Победы: полная версия
Российский глубоководный аппарат установил вымпел на дне Марианской впадины в честь Дня Победы
Видео
Смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.