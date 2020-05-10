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С начала процесса урегулирования ситуации в Сирии было проведено 2420 гуманитарных акций

Лина Давыдова
22:01 10.05.2020
Медицинскими специалистами Министерства обороны РФ помощь оказана 132874 жителям Сирии.
С начала процесса урегулирования ситуации в Сирии было проведено 2420 гуманитарных акций
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Он уточнил, что всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон было проведено 2420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны РФ помощь оказана 132874 жителям Сирии.

Мирному населению через органы местного самоуправления выдано в населенных пунктах Мазлум, Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) 400 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции  в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор. 

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас –Айн-Иса - Махмудли – аэродром Квайрес.

В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта 2020 г. на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксировано 2 обстрела населенного пункта Хаффа, 1 обстрел населенного пункта Кфария в провинции Латакия, 1 обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра».

Также продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

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