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В Подмосковье прибыл пятый Ил-76 с российскими военными специалистами из Италии

Тамара Астапенкова
20:25 10.05.2020
Российские военнослужащие прошли обязательные процедуры термометрии и экспресс-тестирования.
В Подмосковье прибыл пятый Ил-76 с российскими военными специалистами из Италии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда (архив)

В Подмосковье на аэродром Чкаловский прибыл пятый самолет Ил-76 ВКС России с военными специалистами и техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Италии. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Российские военнослужащие прошли обязательные процедуры термометрии и экспресс-тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

«Всего 10 мая 2020 года из Италии будет совершено два самолеторейса, которыми в Россию доставлено 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники», - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что с 22 марта по 7 мая 2020 года военные специалисты из РФ оказывали Италии помощь по борьбе с распространением коронавируса. В общей сложности специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в примерно 100 населенных пунктах Ломбардии и провинции Брешиа.

В Бергамо с начала работы полевого госпиталя российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией. После прохождения лечения были выписаны 76 пациентов.

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