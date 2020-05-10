Шестой Ил-76 с российскими военными специалистами вылетел из Италии

Из Италии вылетел шестой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Борт вылетел с аэродрома Виллафранка в Вероне.

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, прибыл в Россию 8 мая.

В период с 22 марта по 7 мая 2020 года специалисты войск РХБ защиты Минобороны России вместе с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов примерно в 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.