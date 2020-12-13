Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские военнослужащие за сутки обнаружили 172 взрывоопасных предмета в Степанакерте

Кирилл Васин
05:55 13.12.2020
Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 150 гектаров местности, около 32 километров дорог, обнаружено и обезврежено 4 760 взрывоопасных предметов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Валерий Мельников РИА Новости

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта «Степанакерт», частных домов, приусадебных участков, а также вокруг опор линий электропередач, обеспечив безопасность работы восстановительной бригады по ремонту объектов энергетической инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий. За сутки очищено около 12 гектаров территории, обследовано 130 зданий, обнаружено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 150 гектаров местности, около 32 километров дорог, обнаружено и обезврежено 4 760 взрывоопасных предметов. Обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. Всего с начала работ восстановлены 48 опор и 17,2 километра ЛЭП, 31 трансформатор.

Ранее для разминирования территории аэропорта у города Степанакерт был применен радиоуправляемый комплекс «Уран-6». Он помогает военнослужащим находить неразорвавшиеся боеприпасы быстро и безопасно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.