Российские военнослужащие за сутки обнаружили 172 взрывоопасных предмета в Степанакерте

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта «Степанакерт», частных домов, приусадебных участков, а также вокруг опор линий электропередач, обеспечив безопасность работы восстановительной бригады по ремонту объектов энергетической инфраструктуры, поврежденной в ходе боевых действий. За сутки очищено около 12 гектаров территории, обследовано 130 зданий, обнаружено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 150 гектаров местности, около 32 километров дорог, обнаружено и обезврежено 4 760 взрывоопасных предметов. Обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. Всего с начала работ восстановлены 48 опор и 17,2 километра ЛЭП, 31 трансформатор.

Ранее для разминирования территории аэропорта у города Степанакерт был применен радиоуправляемый комплекс «Уран-6». Он помогает военнослужащим находить неразорвавшиеся боеприпасы быстро и безопасно.