В Петербурге освятили памятники Иоанну Кронштадтскому

В Санкт-Петербурге освятили памятники Иоанну Кронштадтскому. Церемония прошла в Кронштадтском Морском соборе накануне, 1 ноября, сообщает Министерство обороны РФ.

В этом году отмечается 30-летие канонизации Иоанна Кронштадтского, одного из самых почитаемых русских святых. Четыре бронзовых монумента с его образом изготовлены специалистами Российской национальной творческой мастерской.

«Не случайно, что именно в Морском соборе состоялось это событие. Отец Иоанн призывал жертвовать средства на строительство грандиозного, главного храма-памятника всем когда-либо служившим морякам и участвовал в закладке фундамента Морского собора в Кронштадте», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Освященные памятники отправят в дар православным общинам Австралии, США, Абхазии и малой родине святого Иоанна в селе Сура Архангельской области.