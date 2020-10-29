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Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

Дмитрий Цветков
Николай Курашкин
06:00 29.10.2020
Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

Командир соединения генерал-майор Сергей Грабчук в ходе мероприятия заявил, что новая противоракета системы ПРО достоверно подтверждает заложенные в нее характеристики на протяжении уже нескольких проведенных испытаний. В свою очередь, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Отметим, система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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