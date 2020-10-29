Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

Командир соединения генерал-майор Сергей Грабчук в ходе мероприятия заявил, что новая противоракета системы ПРО достоверно подтверждает заложенные в нее характеристики на протяжении уже нескольких проведенных испытаний. В свою очередь, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Отметим, система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.