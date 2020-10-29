Российские летчики поздравили ветерана Войны с Днем армейской авиации

Российские летчики 201-й военной базы в Таджикистане поздравили летчицу Дарью Кабутову, 96-летнюю участницу Великой Отечественной войны, с Днем армейской авиации.

Для поздравления военные прибыли в отдаленный поселок Кумсангир в 150 километрах от Душанбе с цветами и сладким подарком. Бойцы поблагодарили летчицу за вклад в защиту Родины от захватчиков. Затем военный оркестр организовал для ветерана мини-концерт, исполнив известные фронтовые композиции.

Дарья Кабутова родилась в крестьянской семье в республике Башкортостан. После 8 класса она ушла на фронт в 46-й полк, на должность стрелка самолета У-2. После войны она переехала в Таджикистан и вышла замуж. У Дарьи 5 сыновей и более 85 внуков и правнуков.