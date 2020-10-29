Госпиталь МО для больных COVID-19 в Цхинвале принял первых пациентов
Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.
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В столице Южной Осетии мобильный госпиталь Минобороны принял сегодня первых пациентов с коронавирусом. Российские военные прибыли в республику накануне из подмосковного Алабино, преодолев почти две тысячи километров.
Буквально за сутки на стадионе в Цхинвале развернули корпуса и установили необходимое оборудование для лечения больных. Госпиталь рассчитан на 150 койко-мест. Военные привезли с собой аппараты ИВЛ, УЗИ, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и ПЦР лабораторию.
В республике тяжелая ситуация с коронавирусом, и руководство попросило Москву о помощи. По решению Верховного главнокомандующего, министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу оперативно развернуть в Южной Осетии мобильный госпиталь.