Сегодня первые выпускники Военного духовно-просветительского центра получили дипломы об окончании обучения. Церемония прошла в Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Восемнадцать военнослужащих прошли дополнительную подготовку по теологии, оказанию первой помощи, изучали историю духовенства в армии, а также проходили курс по работе с верующими. Это дополнительное профессиональное образование. В центре также есть школа братьев и сестер милосердия филиала Военно-медицинской академии.

Военный духовно-просветительский центр открылся при Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» в августе. Он был построен в рекордные сроки.