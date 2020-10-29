Первые выпускники Военного духовно-просветительского центра получили дипломы
Военнослужащие прошли дополнительную подготовку по теологии, оказанию первой помощи, изучали историю духовенства в армии.
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Сегодня первые выпускники Военного духовно-просветительского центра получили дипломы об окончании обучения. Церемония прошла в Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».
Восемнадцать военнослужащих прошли дополнительную подготовку по теологии, оказанию первой помощи, изучали историю духовенства в армии, а также проходили курс по работе с верующими. Это дополнительное профессиональное образование. В центре также есть школа братьев и сестер милосердия филиала Военно-медицинской академии.
Военный духовно-просветительский центр открылся при Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» в августе. Он был построен в рекордные сроки.