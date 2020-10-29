Госпиталь МО для пациентов с COVID-19 в Цхинвале готов к работе

В столице Южной Осетии все готово к работе мобильного госпиталя российского Минобороны. Буквально за сутки военные развернули там корпуса, и установили необходимое оборудование для лечения больных коронавирусом.

Госпиталь расположился на местном стадионе. В нем есть отделения анестезиологии и реанимации, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения. Военные привезли с собой аппараты ИВЛ, УЗИ, рентген, анализатор крови и ПЦР-лабораторию.

Госпиталь рассчитан на 150 койко-мест. Российские военные прибыли в Цхинвал после того, как руководство республики запросило у России помощи из-за вспышки коронавируса. По решению Верховного главнокомандующего министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу оперативно развернуть в Южной Осетии мобильный госпиталь.