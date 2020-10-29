В академии Генштаба ВС РФ обсудили актуальность «суворовских» принципов в современных конфликтах

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ под руководством начальника Генштаба Валерия Герасимова прошла видеоконференция «Военная теория А.В. Суворова, актуальность "суворовских" принципов и практика их применения в современных военных конфликтах».

Герасимов подвел итоги выполнения комплексного плана мероприятий Минобороны РФ, посвященных 290-летию со дня рождения Генералиссимуса Александра Суворова, утвержденного министром обороны 31 мая 2019 года.

В рамках реализации плана в 2020 году в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, в военных образовательных и научно-исследовательских организациях было проведено значительное количество мероприятий, посвященных юбилею.

Герасимов отметил, что нашим соотечественникам разных поколений небезынтересна история Отечества, жизнь и деятельность ее ярких представителей, каковым являлся Суворов.

В выступлениях участников конференции был дан подробный анализ полководческой деятельности полководца и востребованность его военного наследия для современных Вооруженных сил, развития военного искусства и совершенствования духовно-нравственных основ военной службы. Показано влияние военно-теоретического наследия Суворова на современную практику подготовки и применения войск (сил) Российской Федерации в локальных войнах и вооруженных конфликтах.