Военные медики прибыли в Курган для помощи в лечении пациентов с коронавирусом
Бригада состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
© Фото: Минобороны России
Сводная бригада военных медиков прибыла в Курган, где будет помогать местным врачам в лечении пациентов с COVID-19.
Специалисты имеют опыт диагностики и лечения больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. В составе бригады реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи. У медиков имеется необходимое оборудование и медикаменты.
Бригаду направило в Курганскую область Министерство обороны РФ по распоряжению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу. Медики должны будут помочь региону справиться со сложившейся эпидемиологической обстановкой.