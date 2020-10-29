Армия Военные медики прибыли в Курган для помощи в лечении пациентов с коронавирусом Андрей Аркадьев Бригада состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. © Фото: Минобороны России Сводная бригада военных медиков прибыла в Курган, где будет помогать местным врачам в лечении пациентов с COVID-19. Специалисты имеют опыт диагностики и лечения больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. В составе бригады реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи. У медиков имеется необходимое оборудование и медикаменты. Бригаду направило в Курганскую область Министерство обороны РФ по распоряжению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу. Медики должны будут помочь региону справиться со сложившейся эпидемиологической обстановкой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика