Приказано уничтожить: снайперы ликвидировали «боевиков» под Новосибирском

На полигоне под Новосибирском снайперы поразили 150 различных мишеней на максимальных дальностях, которые представляли собой как движущуюся, так и замаскированную силу противника.

По замыслу учений, разведка с помощью беспилотников обнаружила малые группы боевиков. Получив приказ на уничтожение, снайперы скрытно выдвинулись на огневой рубеж. Бойцы преодолели пять километров по пересеченной местности и заняли позиции на пути противника в заброшенном здании.

Тактические данные и целеуказания менялись несколько раз. Но снайперы с задачей справились, успешно поразили все цели на дистанции от 700 до 1000 метров. Огонь велся из снайперских винтовок СВ-98. Выполнив все боевые задачи, бойцы вернулись на позиции.