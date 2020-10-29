В Цхинвале военнослужащие ЗВО приступили к развертыванию госпиталя для борьбы с COVID-19

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя в Цхинвале. На стадионе города будут оборудованы приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, а также санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

В распоряжении медперсонала госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

«Мобильный госпиталь был выбран ввиду того, что мы имеем опыт работы с коронавирусной инфекцией. Наш госпиталь был в Республике Дагестан. Работа врачей и медицинского персонала была оценена на высоком уровне. Многие из нас прошли специальную переподготовку по профилю лечения новой коронавирусной инфекции», - заявил ординатор отделения анестезиологии мобильного госпиталя капитан Дмитрий Яшин.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя, совершив марш на штатной технике из подмосковного Алабино протяженностью около 2000 километров, прибыл в Цхинвал, где приступил к развертыванию сил и средств для оказания помощи местному населению в борьбе с распространением COVID-19.