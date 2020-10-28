Ударные вертолеты ЗВО нанесли воздушный удар наземным целям «противника» под Смоленском

Летно-тактические учения экипажей ударных вертолетов Ка-52, Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ отдельного вертолетного полка Западного военного округа (ЗВО) завершились в Смоленской области в преддверии Дня армейской авиации.

В ходе маневров экипажи вертолетов Ми-24 и Ка-52 отработали пилотирование на предельных малых высотах с огибанием рельефа местности, чтобы уничтожить наземные цели условного противника, а также выполнили элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.

Особая задача лежала на летчиках вертолетов «Терминатор». Пилоты отработали посадку на неподготовленные площадки для высадки воздушного десанта, а также эвакуацию условно раненых военнослужащих в момент зависания на высоте около 20 метров.

Всего в учениях было задействовано около 600 военнослужащих полка, а также свыше 15 вертолетов Западного военного округа.

28 октября отмечается День создания армейской авиации в Вооруженных Силах Российской Федерации. Особый род войск предназначен для авиационной поддержки общевойсковых формирований, выполнения разведывательных задач, высадки тактических десантов и оказания им огневой помощи, ведения радиоэлектронной борьбы, размещения минно-взрывных заграждений и других действий.