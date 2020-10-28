Военные медики продолжают борьбу с коронавирусом в Абхазии

Военные медики Южного военного округа продолжают круглосуточно принимать пациентов в мобильном госпитале, развернутом в городе Сухум в Абхазской республике. В пресс-службе ЮВО сообщили, что на данный момент в госпитале находится 55 пациентов с подтвержденным заражением COVID-19. Для прохождения лечения больных привозят со всех районов республики.

Как сообщил врач анестезиолог-реаниматолог, лейтенант медицинской службы Ярослав Кузин, в распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ – как стационарные, так и мобильные. Также в госпитале имеются современные мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови.

Также на территории госпиталя расположена ПЦР-лаборатория, где военные медики проводят исследования анализов, которые доставляются сюда из городских лабораторий. Сообщается, что в течении нескольких дней обработано около 500 анализов.

Ранее личный состав мобильного госпиталя преодолел более 800 километров – из Ставропольского края в Сухум, для оказания помощи больным коронавирусом в регионе.