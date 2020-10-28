Картаполов рассказал о подготовке нового закона «О ветеранах»

В ходе заседания президиума общественного совета Минобороны Заместитель Министра обороны Российской Федерации Андрей Картополов объявил о том, что ведомство подготовило и направило в правительство проект о внесении изменений в федеральный закон «О ветеранах». Он предусматривает социальные гарантии родственникам погибших участников боевых действий.

«В министерстве много раз сталкивались с ситуацией, когда человек погибал при выполнении боевых действий еще до получения документа о присвоении ему статуса ветерана. Раньше, по закону, мы не могли выдать этот документ родственникам погибшего и, соответственно, выплатить деньги» - сообщил замминистра в ходе заседания.

В Минобороны также ведут работу над трудоустройством членов семей военнослужащих в отдаленных гарнизонах и обеспечении детей военных местами в детских садах. По словам замминистра, если раньше речь шла о тысячах нуждающихся в трудоустройстве, то теперь их число сократилось до сотен. В ходе совещания обсуждалась и «Юнармия», в ряды которой уже вступили 730 тысяч юношей и девушек.

Также Картаполов отметил, что Главный храм Вооруженных сил России, расположенный в подмосковной Кубинке, принял уже более миллиона посетителей с момента открытия. Также замминистра отметил, что мультимедийную выставку «Дорога Памяти», расположенную на территории храма, пополнили 34 миллиона фотографий героев-фронтовиков и 75 тысяч писем военных лет.