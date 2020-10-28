Удар «Искандеров» и «Градов»: масштабные учения отгремели в оренбургских степях

Три батареи тяжелых самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» выполнили стрельбы на учениях на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Артиллеристы поразили цели на расстоянии 10 и 12 километров. После огневой подготовки экипажи незамедлительно покинули позицию.

По задумке учений расчетам реактивных систем залпового огня «Ураган» нужно сковать наступление условного противника - уничтожить его артиллерию, бронетехнику и полевой аэродром. Мощи дивизиона достаточно, чтобы зачистить район площадью более одного квадратного километра.

Кульминацией масштабных маневров в оренбургских степях стал удар по наземной цели ракетного комплекса «Искандер». Перед огневым рубежом экипаж комплекса в рамках артиллерийской карусели прошел многокилометровый марш по бездорожью.

Масштабные учения проинспектировал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Артиллерийская карусель завершила летний учебный сезон подготовки личного состава. Экипажи готовы приступить к зимним стрельбам.