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Учебный корабль «Смольный» завершил поход и прибыл в Кронштадт

Андрей Аркадьев
18:00 28.10.2020
План дальнего похода был утвержден главнокомандующим Военно-морским флотом адмиралом Николаем Евменовым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Учебный корабль «Смольный» завершил четырехмесячный дальний поход и вернулся в Кронштадт. На различных этапах похода в нем приняли участие курсанты военно-морских учебных заведений, сообщает Министерство обороны РФ.

Во время похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсанты ежедневно отрабатывали мероприятия по основам корабельной организации, с ними проводились занятия по морской и штурманской подготовке, тренировки по борьбе за живучесть корабля, выполнялось несение вахт на ходовом мостике. Также программой корабельной практики была предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу ответственным должностным лицам проанализировать поход учебного корабля «Смольный».

«Учебный корабль "Смольный" выполнил задачи дальнего похода успешно. Поход проходил в различных широтах,  и это стало главной особенностью морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Военного Учебно-Научного Центра ВМФ. Необходимо проанализировать поход корабля с целью применения опыта для организации морской практики будущих офицеров ВМФ в перспективе. С итогами  дальнего похода учебного корабля "Смольный" должны быть ознакомлены все военно-морские образовательные заведения, как довузовские, так и высшие», - отметил главком ВМФ России.

«Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года и прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Учебный корабль и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного, Черноморского, Балтийского флотов, а также в греческие порты Пирей и Салоники.

«Смольный» - учебный корабль 1-го ранга. Построен по проекту 887 («Смольный»), оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Всего на этом корабле прошли подготовку более 16 тысяч курсантов.

Полное водоизмещение учебного корабля - 7 270 тонн. Длина - 138 метров, ширина - 17,2 метра, высота - 17 метров, осадка 5,5 метра.

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