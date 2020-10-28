Монгольские военные прибыли на международные учения в Россию

Военнослужащие Монголии прибыли в Россию для участия в международном учении «Селенга-2020». В 2020 году оно впервые пройдет в «удаленном» формате, где каждая из сторон будет выполнять задачи на разных полигонах.

Для проведения совместного планирования по действию войск двух стран с целью уничтожения условного противника направлена оперативная группа военных специалистов ВС Монголии из 12 человек. Перед убытием военнослужащие в обязательном порядке сдали тесты на наличие или отсутствие вирусной инфекции, на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) представители ВС Монголии прошли дополнительный экспресс-тест, а также военными медицинскими специалистами Восточного военного округа (ВВО) будет проведен дополнительный анализ крови на COVID-19.

В ходе учения военнослужащие двух стран на нескольких полигонах с применением различных тактических приемов современного боя ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

К учению привлечен ряд подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия, общей численностью порядка 500 человек и около 100 единиц техники.