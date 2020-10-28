Мобильный госпиталь ЗВО прибыл в Цхинвал

Военнослужащие мобильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО), совершив марш протяженностью около 2000 километров, прибыли в город Цхинвал. В составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в Цхинвале, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению. Ранее военнослужащие уже делали это весной 2020 года.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, а также санитарно-эпидемиологическое отделения и отделение анестезиологии и реанимации.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.