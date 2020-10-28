Военные из РФ приступили к разворачиванию госпиталя для больных COVID-19 в Южной Осетии

В Южной Осетии сегодня разворачивают мобильный госпиталь Минобороны для лечения больных коронавирусом. Российские военные прибыли в Цхинвал накануне из подмосковного Алабино, преодолев почти две тысячи километров.

На сегодняшний день в республике более шестисот заболевших, и руководство страны обратилось за помощью к Москве.

Необходимо разгрузить 37 автомобилей с современным медицинским оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты для проведения рентгена, УЗИ, мониторы интенсивного наблюдения, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

По планам госпиталь должен быть развернут уже сегодня. Госпиталь рассчитан на 150 койко-мест. Будут работать реанимация анестезиология, а также четыре отделения: инфекционное, приемно-сортировочное, госпитальное и санитарно-эпидемиологическое.