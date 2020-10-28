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На страже неба: армейской авиации ВКС России исполнилось 72 года

Николай Курашкин
00:00 28.10.2020
Современная армейская авиация выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах, решает не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Накануне профессионального праздника летчики армейской авиации Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России провели полеты с боевым применением по наземным целям.

Во время полетов экипажи вертолетов Ми-28Н выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет, а также стрельбу из пушки по мишеням, обозначающим бронированную и автомобильную технику условного противника.

«Учебный год армейская авиация завершает с хорошими результатами, авиационные соединения и части принимали участие в более чем в 840 основных мероприятиях боевой подготовки. Средний налет на летчика составил около 100 часов. План боевой подготовки армейской авиации на 2020 год выполнен в полном объеме», - заявил начальник армейской авиации Воздушно-космических сил полковник Игорь Романов.

Отметим, свое начало армейская авиация берет с 1948 года, когда была сформирована первая вертолетная эскадрилья в городе Серпухов. Первоначально вертолеты выполняли только вспомогательные задачи: доставка почты, донесений, корректировка огня артиллерии, воздушная разведка. В дальнейшем, при совершенствовании тактики, способов ведения боевых действий, вертолетов и авиационных средств поражения задачи армейской авиации расширились.

На современном этапе, входя в состав ВВС Воздушно-космических сил, армейская авиация решает широкий спектр задач - это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи. Сегодня армейская авиация имеет на вооружении современные авиационные комплексы, является высокомобильным средством, выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах, решает не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

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