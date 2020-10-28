Масштабные маневры и новое вооружение: как встретили 2020 год пилоты армейской авиации

В России 28 октября отмечается День армейской авиации. В честь праздника газета «Красная Звезда» побеседовала с начальником отдела боевой подготовки и боевого применения боевой авиации 14-й армии ВВС полковником Вячеславом Дмитрюком, который рассказал о ходе учений пилотов в 2020 году.

Он отметил, что в Центральном военном округе большое внимание уделили подготовке пилотов вертолетов Ми-24 и Ми-8. В течение года летчики провели большое количество учений, в хоте которых были отработаны множество боевых сценариев.

«Особенно эффективными для наработки летно-боевой практики стало участие в крупномасштабных маневрах. Подобный опыт вертолетчики нарабатывали на полигонах Сибири и Поволжья. В ходе активной фазы этих учений были задействованы 12 тысяч военнослужащих и более трех тысяч единиц военной техники» - цитирует слова полковника издание.

Дмитрюк отметил, что со всеми задачами этого года пилоты Центрального военного округа справились без замечаний. Во многом благодаря профессионализму пилотов, а также реализации программы обновления вооружения винтокрылых машин. Например, во многие подразделения поступил обновленный вертолет Ми-8МТВ5-1, оснащенный улучшенным прицельным комплексом и оборудованием для работы с очками ночного видения.

Также полковник рассказал и о выпускниках летных школ, которые в этом году поступили в распоряжение ВВС. По словам полковника, их прибыло не менее полусотни - каждого придется «ставить на крыло». Но Дмитрюк уверен, что с этим не возникнет проблем - более 70 процентов личного состава армейской авиации ЦВО - пилоты с реальным боевым опытом.

Полковник убежден, что в 2020 году, как и в предыдущих, специалисты ЦВО покажут достойный результат при подготовке летного состава.