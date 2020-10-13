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ЦПВС: боевики доставили в сирийский Сфухон бочки с хлором с целью устроить провокацию

Вадим Синицын
22:00 13.10.2020
Для организации инсценировки оказания помощи «пострадавшим» в названный населенный пункт на трех автомобилях прибыли представители так называемой гуманитарной организации «Белые каски».
ЦПВС: боевики доставили в сирийский Сфухон бочки с хлором с целью устроить провокацию
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии готовятся к организации провокации в южной части Идлибской зоны деэскалации. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

По данным Центра, боевики намерены устроить провокацию с использованием отравляющих веществ с последующим обвинением правительственных сил Сирии в использовании химического оружия. Для этого террористы доставили несколько бочек с хлором в район населенного пункта Сфухон.

Для организации инсценировки оказания помощи «пострадавшим» в названный населенный пункт на трех автомобилях прибыли представители так называемой гуманитарной организации «Белые каски».

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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