ЦПВС: боевики доставили в сирийский Сфухон бочки с хлором с целью устроить провокацию

Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии готовятся к организации провокации в южной части Идлибской зоны деэскалации. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

По данным Центра, боевики намерены устроить провокацию с использованием отравляющих веществ с последующим обвинением правительственных сил Сирии в использовании химического оружия. Для этого террористы доставили несколько бочек с хлором в район населенного пункта Сфухон.

Для организации инсценировки оказания помощи «пострадавшим» в названный населенный пункт на трех автомобилях прибыли представители так называемой гуманитарной организации «Белые каски».

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.