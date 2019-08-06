«Мастер-оружейник»: российские инженеры показали третий результат на первом этапе конкурса

У инженеров, участвующих в конкурсе «Мастер-оружейник» на полигоне Корла в Китае, сегодня передышка. Накануне они состязались в скорости ремонта гаубицы в полевых условиях. Задание считалось выполненным после выстрела из орудия.

Лучше всех справились с задачей хозяева, они показали время 17 минут 18 секунд. Второе место за командой Казахстана - 25 минут 13 секунд. Российский ремонтный взвод выполнил задачу третьим со временем 27 минут 59 секунд.

Всего на конкурсе «Мастер-оружейник» пройдет четыре этапа. Уже завтра, 7 августа, у россиян будет шанс улучшить свои позиции во время этапа по ремонту зенитной установки.