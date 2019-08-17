Шойгу отметил заслуги армянских саперов и врачей в восстановлении Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил вклад армянских саперов и врачей в оказание гуманитарной помощи Сирии. Сделал он это во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Вопрос помощи сирийской стороне министры обсудили во время переговоров на тему военного и военно-технического сотрудничества. Шойгу подчеркнул, что только благодаря слаженным действиям, в том числе и армянских специалистов, работающих в деле помощи Сирии, удалось достичь в этом значительных успехов.

«Это огромная работа, которая не может быть не замечена и, безусловно, вносит свой вклад в нормализацию обстановки в этом регионе», - подытожил министр обороны России.

Ранее министр обороны Армении назвал АрМИ лучшим форматом военного сотрудничества мировых держав. Тоноян также заявил, что Игры являются примером взаимодействия армии и общества и патриотического воспитания.