Россия взяла серебро в конкурсе АрМИ-2019 «Уверенный прием»

В Казахстане подвели итоги конкурса Пятых Армейских международных игр «Уверенный прием». В нем участвовали военные связисты из пяти стран.

Золото присудили хозяевам конкурса - команде Казахстана, российская команда завоевала серебро. На третьем месте сборная из Китая.

Судейская коллегия уже составила предварительный рейтинг по итогу всех конкурсов АрМИ-2019. С большим отрывом лидирует Россия. В копилке конкурсантов из РФ 16 золотых, 12 серебряных и три бронзовые медали. На втором месте медального зачета стоит Китай, а замыкает тройку лидеров Казахстан.

Официальные итоги АрМИ-2019 будут подведены 17 августа, когда завершится финальная гонка первого дивизиона в конкурсе «Танковый биатлон».

Решающий поединок между Россией, Белоруссией, Азербайджаном и Казахстаном смотрите в субботу на сайте «Звезды», в социальных сетях и в приложении на Smart TV в высоком разрешении, а также в эфире нашего телеканала в 16:30.