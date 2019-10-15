Огонь, дым и взрывы: российские миротворцы провели тренировку под Самарой

Под Самарой в эти дни слышны звуки взрывов и разрывающихся снарядов. Здесь на полигоне Рощинский российские миротворцы готовятся к совместному учению членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2019», которое пройдет с 21 по 29 октября в Таджикистане.

«В ходе практических действий миротворцы отработали различные способы борьбы с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника, ведение разведки с применением беспилотников и наземных средств разведки, выполнили задачи по вклиниванию между условно-конфликтующими сторонами, охране административных объектов, сопровождению колонн с гуманитарной помощью», - отметили в Минобороны России.

В ближайшие дни они отправятся в Таджикистан, где вместе представителями вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, и Таджикистана проработают миротворческие вопросы. Всего от российской стороны в учении примут участие 18 самолетов и вертолетов, свыше двух тысяч военнослужащих.