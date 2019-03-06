Минобороны РФ: США блокирует выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 5 марта 2019 года возвратилось 225 556 человек, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направленны специально сформированные колонны автобусов.

«Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов», - заявил Купчишин.

Однако, несмотря на принятые меры, выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» фактически блокирован по вине американской стороны, которая не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе.

«6 марта межведомственные координационные штабы РФ и САР выступили с экстренным совместным заявлением, в котором призвали американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря "Эр-Рукбан", обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф», - подчеркнул генерал-майор.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2076 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3290,5 тонны», - отметил глава ЦПВС.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 5 марта 2019 года амнистировано 56 324 человека.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 5 марта 2019 года восстановлено 31 336 жилых дома, 143 медицинских и 823 образовательных учреждения. Отремонтировано 1016,5 км автомобильных дорог.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Лукман и Хамрат (два раза) провинции Латакия, Телль-Эль-Мактаа и Абу-Омар провинции Хама», - сказал Купчишин.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.