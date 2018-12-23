Кадры маневров с участием самолетов Ту-160 и Ту-95 в 2018 году опубликовало Минобороны

Российское военное ведомство опубликовало видео с кадрами событий в жизни Дальней авиации в этом году.

Так, на нем представлены моменты участия экипажей самолетов Ту-160 в совместных маневрах с военными армии Венесуэлы в декабре, учений стратегических ядерных сил в октябре, перелета Ту-160 в Анадырь в августе и другие события.

Российская дальняя авиация сегодня отмечает 104 года со дня образования. Она берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», созданной 23 декабря 1914 года.



Сегодня на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и другие виды авиационной техники. Ранее самолеты дальней авиации ВС РФ были задействованы во время операции ВС РФ в Сирии.

В этом году дальняя авиация совершила налеты более 20 тысяч часов. Экипажи самолетов принимали активное участие в маневрах «Восток-2018», совместном антитеррористическом учении «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», совместном учении вооруженных сил государств членов ШОС «Мирная миссия-2018», командно-штабном учении с воинскими контингентами коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2018», Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», Международном конкурсе «Авиадартс-2018» и других мероприятиях.