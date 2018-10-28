Минобороны призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций в Сирии

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Валерий Савченко.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации», - заявил Савченко.

Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко провинции Латакия и населенного пункта Телль-Хуайр провинции Хама.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

За прошедшие сутки представителями Российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дейр-эз-Зор. В ходе проведения акции выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

В районах города Алеппо Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур проведена адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР, в ходе которой выдано продовольствие и гигиенические наборы.

Всего с начала процесса урегулирования Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1973 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3086,8 тонны.