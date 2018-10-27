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Летчики Северного флота выполнили воздушную разведку ледового поля в Арктике

Вадим Иванов
14:52 27.10.2018
Летчики пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем Лаптевых, осуществляя воздушную разведку ледовых полей.
Летчики Северного флота выполнили воздушную разведку ледового поля в Арктике
Фото: Минобороны РФ

Сегодня экипажи двух самолетов Ту-142 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановый полет с целью получения информации о ледовой обстановке в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Летчики пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем Лаптевых, осуществляя воздушную разведку ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию в Арктической зоне, в том числе и для гражданских судов.

Полеты в арктических районах проходят в плановом режиме в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Выполняя полетное задание, экипажи самолетов совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Перед полетом экипажи прошли штурманскую подготовку в сложной метеорологической обстановке с учетом географического положения.

Особенностями самолетовождения в высоких широтах Арктики являются близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина магнитного склонения, наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, во время которых распространение радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических средств.

Полеты над Арктикой усложняют нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. Во время таких полетов летчики существенно повышают уровень своей летной подготовки.

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