ВС РФ поразили места сборки и хранения украинских БПЛА большой дальности

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения местам сборки и хранения украинских беспилотников большой дальности.

«Нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», - добавили в российском оборонном ведомстве.

Помимо этого, удалось поразить места сборки и хранения вражеских беспилотных летательных аппаратов большой дальности. В течение суток от наших ударов взлетали на воздух и украинские склады боеприпасов.

Также отмечено, что российскими ударами в зоне проведения специальной военной операции удалось поразить и пункты временной дислокации. В них присутствовали как украинские вооруженные формирования, так и иностранные наемники. За сутки это произошло в 138 районах.

Еще МО РФ сегодня показало видео с поражением логова дроноводов ВСУ. Пункт управления БПЛА врага красиво разлетелся на куски от попадания 152-миллиметрового «Краснополя».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.