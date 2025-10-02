МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны России сообщило о возвращении из плена 185 военнослужащих

Взамен украинской стороне переданы 185 военнопленных ВСУ, отметили в МО РФ.
2025-10-02 15:04:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной в Стамбуле 23 июля, состоялся обмен военнопленными. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

Уточняется, что российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Помимо этого, удалось вернуть еще 20 гражданских лиц.

Отмечено, что сейчас эти военнослужащие, а также гражданские лица находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Все возвращенные лица будут доставлены в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «146 на 146».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #Украина #пленные #обмен
